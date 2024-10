Nordkorea weist Vorwurf des Waffenhandels mit Russland als „unbegründete Verleumdung“ zurück

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat den Vorwurf des Waffenhandels mit Russland als „unbegründete Verleumdung“ zurückgewiesen.Mit den Worten reagierte ein Vertreter Nordkoreas am Donnerstag (Ortszeit) bei einer Sitzung der UN-Generalversammlung in New York auf Kritik aus Südkorea, Großbritannien und der Ukraine.Die Anschuldigungen hätten das Ziel, Nordkoreas Ansehen zu schaden und die legitime, freundschaftliche Zusammenarbeit zwischen souveränen Staaten im Einklang mit der UN-Charta zu untergraben, so der Vertreter.Er fügte hinzu, dass diese Vorwürfe Teil einer Verleumdungskampagne der Ukraine seien, um sich durch die Verlängerung der Krise mehr Waffen und finanzielle Unterstützung aus dem Westen zu sichern und so die politische Macht in Kiew zu festigen.Zuvor hatte ein südkoreanischer Vertreter bei den Vereinten Nationen betont, dass jegliche militärische Kooperation zwischen Nordkorea und Russland klar verurteilt werden müsse. Zudem forderte er beide Länder auf, ihre Verstöße gegen internationale Verpflichtungen sofort zu beenden.