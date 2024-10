Verteidigungsminister Südkoreas und der USA kommen nächste Woche zu Sicherheitsdialog SCM zusammen

Photo : KBS News

Die Verteidigungsminister Südkoreas und der USA kommen am kommenden Mittwoch in Washington zu ihrer jährlichen Konsultation zu Sicherheitsfragen zusammen.Beim 56. Treffen des „Security Consultative Meeting“ (SCM)“ wird die Sicherheitslage auf der koreanischen Halbinsel im Mittelpunkt stehen, insbesondere die Entsendung nordkoreanischer Truppen nach Russland.Laut dem südkoreanischen Verteidigungsministerium werden Minister Kim Yong-hyun und sein US-amerikanischer Amtskollege Lloyd Austin über die praktische Umsetzung der im letzten Jahr vereinbarten „Vision für die Verteidigungspolitik der Allianz“ sprechen. Zudem werde über verschiedene Aspekte der gemeinsamen Verteidigungspolitik diskutiert, um das Bündnis zu einer „globalen umfassenden strategischen Allianz“ weiterzuentwickeln.Beide Minister wollen demnach die Sicherheitslage im Zusammenhang mit Nordkoreas Truppenhilfe für Russland bewerten und die Kooperation in der Nordkorea-Politik erörtern.