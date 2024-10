Nordkorea führt neues „Nationalhymnegesetz“ ein

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat ein neues Gesetz zur Nationalhymne erlassen.Das Gesetz wurde am Donnerstag von der Obersten Volksversammlung verabschiedet, berichtete die nordkoreanische staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Freitag.Details zum Inhalt wurden nicht veröffentlicht. Es wird jedoch vermutet, dass das Gesetz Regelungen dazu enthält, wie die Nationalhymne gesungen oder gespielt werden soll.Bereits zuvor hatte Nordkorea den Text seiner Hymne angepasst, um weniger auf das gesamte koreanische Volk bezogene Formulierungen zu verwenden. So wurde zum Beispiel der Begriff „Samcheonri“, der sich auf die Ausdehnung der koreanischen Halbinsel von Nord nach Süd bezieht, entfernt. Möglicherweise sind solche Änderungen im neuen Gesetz festgehalten.Die Sprecherin des Vereinigungsministeriums in Seoul, Kim In-ae, erklärte am Freitag, das neue Gesetz sei offenbar Teil der Bemühungen des nordkoreanischen Regimes, Nordkorea als einen Staat in den Vordergrund zu stellen, und den Patriotismus unter seinen Bürgern zu fördern. Im Zuge dieser Bemühungen hatte das Land im Februar 2023 Gesetze eingeführt, die nationale Symbole wie das Wappen, die Flagge, die Nationalblume sowie den Nationalvogel festschreiben.