Südkorea und USA halten am Donnerstag Treffen der Außen- und Verteidigungsminister ab

Südkorea und die USA werden am Donnerstag das sechste Treffen der Außen- und Verteidigungsminister abhalten.Laut dem südkoreanischen Außenministerium werden Minister Cho Tae-yeol und Verteidigungsminister Kim Yong-hyun US-Außenminister Antony Blinken und Verteidigungsminister Lloyd Austin am Donnerstag in Washington D.C. treffen.Beide Seiten werden umfassend über die koreanische Halbinsel und regionale Angelegenheiten diskutieren. Auf Grundlage der Ergebnisse dieses Treffens soll eine gemeinsame Erklärung verabschiedet werden, so das Außenministerium.Angesichts der Entsendung nordkoreanischer Truppen in den Ukraine-Krieg besteht außerdem die Möglichkeit, dass auch eine mögliche Waffenlieferung Südkoreas an die Ukraine erörtert wird.Außenminister Cho wird während seines Aufenthalts in den USA auch ein separates Treffen mit Blinken haben. Verteidigungsminister Kim wird am Mittwoch (Ortszeit) im Pentagon zum 56. Treffen des Sicherheitsdialogs SCM mit Austin zusammenkommen, um zusätzliche Maßnahmen zur militärischen Zusammenarbeit zu erörtern.