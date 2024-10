Südkoreanische Delegation will NATO über Nordkoreas Truppenentsendung informieren

Photo : YONHAP News

Eine südkoreanische Regierungsdelegation wird am Montag am NATO-Hauptquartier in Brüssel Informationen zu Nordkoreas Stationierung von Soldaten in Russland weitergeben.Nach NATO-Angaben wird die Delegation am Montag in Brüssel einem Treffen des Nordatlantikrats (NAC) beiwohnen, das von Generalsekretär Mark Rutte geleitet wird.Der NAC ist das wichtigste politische Entscheidungsgremium des sicherheitspolitischen Bündnisses. Darin diskutieren Vertreter der 32 Mitgliedsstaaten über Sicherheitsfragen mit Einfluss auf die NATO und treffen politische Entscheidungen.Rutte will im Anschluss an die Sitzung eine Pressekonferenz geben.Südkoreas Delegation wird vom stellvertretenden Geheimdienstchef Hong Jang-won angeführt. Er wird von ranghohen Vertretern des Geheimdienstes, der Streitkräfte und des Außenministeriums begleitet.Zur Sitzung des NATO-Rats wurden außerdem die vier Partner in der indopazifischen Region, auch bekannt als IP4, eingeladen. Neben Südkorea sind dies Japan, Australien und Neuseeland.Die südkoreanische Abordnung will in Brüssel auch das Politische und Sicherheitspolitische Komitee der EU informieren. Außerdem sind Gespräche mit führenden Vertretern von NATO und EU geplant, darunter mit NATO-Chef Rutte.