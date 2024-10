Nordkorea veröffentlicht Untersuchungsergebnisse zu angeblich aus Südkorea stammender Drohne

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat seine Behauptung bekräftigt, dass eine in Pjöngjang abgestürzte Drohne von Südkoreas Militär auf der Insel Baengnyeong gestartet worden sei.Die Staatszeitung „Rodong Sinmun“ berichtete am Montag über die am Vortag vom Sprecher des Verteidigungsministeriums vorgestellten endgültigen Ergebnisse der Untersuchung zur Verletzung der Souveränität. Der Startort der Drohne in der Republik Korea und ihre Route sowie der Zweck der Infiltration seien damit nachgewiesen.Nach Angaben des Sprechers hob die Drohne am 8. Oktober um 23.25 Uhr von der Insel Baengnyeong im Westmeer ab und drang anschließend in den nordkoreanischen Luftraum ein.Die Drohne habe Gewässer in der Nähe des Landkreises Jangyon in der Provinz Süd-Hwanghae und der Inseln Cho sowie Namjoap überflogen. Danach sei sie über dem Bezirk Cheollima in Nampo geflogen und dann in den Luftraum der Hauptstadt eingedrungen, hieß es.Nach weiteren Angaben seien 238 Flugpläne und Flugprotokolle aus dem Zeitraum 5. Juni 2023 bis 8. Oktober 2024 ausgelesen worden. Laut den Daten sei die Drohne mit Ausnahme des 8. Oktober ausschließlich über südkoreanischem Territorium eingesetzt worden.