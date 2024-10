Regierung will auf mögliche Anzeichen für schwache Konjunktur besonders achten

Photo : YONHAP News

Die Regierung will auf mögliche Anzeichen für eine schwache Konjunktur besonders achten.Das kündigte Finanzminister Choi Sang-mok am Montag zum Auftakt der Sitzung des Wirtschaftskabinetts an.Trotz der Erholung der Binnennachfrage habe das Bruttoinlandsprodukt im dritten Quartal nicht wie erwartet wachsen können. Grund hierfür seien eine schwache Bauwirtschaft und ein Exportrückgang. Es müsse mehr politische Bemühungen geben, weil sich die Lage bei den Bauinvestitionen für eine Weile schwierig gestalten würde. Auch steckten die für Konjunkturschwankungen anfälligen Sektoren weiter in Schwierigkeiten, hieß es.Zu Israels Angriff auf Iran am Wochenende äußerte Choi, die Regierung werde wachsam bleiben und sich mit einem ressortübergreifenden Notfall-Reaktionssystem auf alle Möglichkeiten vorbereiten.Auf mögliche starke Schwankungen auf den Finanz- und Devisenmärkten werde in Kooperation mit den zuständigen Institutionen und gemäß einem situationsabhängigen Reaktionsplan zügig reagiert, hieß es weiter.