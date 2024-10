Südkorea und andere Länder besorgt über Israels Pläne zur Einschränkung der Arbeit von UNRWA

Photo : YONHAP News

Südkorea und sechs weitere Länder haben sich besorgt über Israels Pläne geäußert, die Aktivitäten des UN-Hilfswerks für Palästina-Flüchtlinge im Nahen Osten (UNRWA) einzuschränken.Der Zeitung „Financial Times“ zufolge sprachen sich die Außenminister Südkoreas, Japans, Deutschlands, Frankreichs, Großbritanniens, Kanadas und Australiens in einer gemeinsamen Erklärung am Sonntag (Ortszeit) eindeutig gegen die Gesetzentwürfe zur Einschränkung der Arbeit von UNRWA aus. Die Vorlagen, über die das israelische Parlament abstimmen wird, würden noch verheerendere Folgen für die sich bereits rasch verschlechternde humanitäre Lage haben, warnten sie.Die Außenminister forderten, dass es keine Hindernisse für die humanitären Aktivitäten der UNRWA geben sollte. Sie forderten die israelische Regierung dazu auf, ihren völkerrechtlichen Verpflichtungen nachzukommen, um die Arbeit der UNRWA zu gewährleisten.UNRWA ist eine internationale Organisation der Vereinten Nationen und wurde für die Unterstützung von 700.000 Palästinensern gegründet, die als Folge des Palästinakriegs von 1948 ihre Heimat verloren hatten.Israel behauptet, dass das Hilfswerk mit Terroraktivitäten der militanten palästinensischen Gruppe Hamas in Zusammenhang steht.