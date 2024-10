Russland bringt laut Berichten nordkoreanische Soldaten an die Front

Photo : YONHAP News

Berichten zufolge transportiert das russische Militär nordkoreanische Soldaten an die Front des Kriegs gegen die Ukraine.Der Geheimdienst des ukrainischen Verteidigungsministeriums gab am Sonntag (Ortszeit) bekannt, dass die russische Militärpolizei auf der Autobahn zwischen Kursk und Woronesch in Russland einen Lastwagen mit nordkoreanischen Soldaten gestoppt habe.Im Messenger Telegram wurde eine Audiodatei mit abgehörten Gesprächen zwischen russischen Militärbeamten veröffentlicht. Diese fordern demnach, dass eine Lösung gefunden werden müsse. Der Lastwagen war mit einem zivilen Kennzeichen und ohne Dokumente für den Kampfeinsatz auf dem Weg nach Kursk von der Militärpolizei angehalten worden.Die US-Zeitung „New York Times“ hatte zuvor berichtet, dass Tausende Soldaten aus Nordkorea seit dem 23. Oktober in Kursk im Südwesten Russlands eingetroffen seien. Bis zum 28. Oktober würden sich voraussichtlich bis zu 5.000 Soldaten dort versammeln und an einer Gegenoffensive beteiligen.Ukrainische Soldaten waren am 6. August in die Grenzregion Kursk vorgestoßen und konnten einige Gebiete besetzen. Zurzeit gibt es dort Gefechte zwischen ukrainischen und russischen Truppen.