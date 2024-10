Führende Parteien gründen Beratungsgremium für besseres Auskommen der Bürger

Photo : YONHAP News

Regierungspartei und größte Oppositionspartei haben ein Beratungsgremium ins Leben gerufen, um gemeinsam Versprechen für ein besseres Auskommen der Bürger umzusetzen.Die Politikchefs und die leitenden Vize-Fraktionschefs der Partei Macht des Volks (PPP) und der Demokratischen Partei (DP) kamen für die Gründung des Gremiums am Montag im Parlament zusammen.Beide Parteien wollen sich insbesondere für die Gesetzgebung für eine Ankurbelung der Bereiche Halbleiter und Künstliche Intelligenz einsetzen. Ein weiterer Schwerpunkt sollen Maßnahmen gegen die niedrige Geburtenrate sein.Beide Parteien kritisierten außerdem einstimmig die Entsendung von Soldaten aus Nordkorea in den Ukraine-Krieg. In Bezug auf die Nordkorea-Politik und Gegenmaßnahmen offenbarten sie jedoch Differenzen.Auf das Beratungsgremium, das für spürbare Verbesserungen im Alltag der Bürger eintreten soll, hatten sich die Parteivorsitzenden Han Dong-hoon und Lee Jae-myung am 1. September verständigt.