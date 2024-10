Jahresversammlung koreanischer Geschäftsleute aus aller Welt beginnt heute in Wien

Photo : YONHAP News

Die Jahresversammlung koreanischer Geschäftsleute aus aller Welt wird am heutigen Montag in Österreich eröffnet.Die Zusammenkunft findet damit erstmals in Europa statt. Sie wird gemeinsam von der Nachrichtenagentur Yonhap und dem Weltverband von Vereinigungen koreanischer Geschäftsleute im Ausland, World-OKTA, veranstaltet.Zur 28. Jahrestagung vom 28. Oktober bis zum 1. November (Ortszeit) in Wien werden etwa 3.000 Personen erwartet, darunter etwa 850 koreanische CEOs und Nachwuchs-Geschäftsleute aus 46 Ländern sowie österreichische Regierungsvertreter.Im Rahmen der Veranstaltung findet die bisher größte Messe koreanischer Produkte in Europa am 29. und 30. Oktober statt. Etwa 300 Unternehmen aus Südkorea werden mit 400 Ständen für ihre Technologien und Produkte werben.Zudem stehen verschiedene Kulturveranstaltungen auf dem Programm, darunter eine Kunstmesse junger Koreaner. Am 31. Oktober ist ein Konzert der tschechischen Philharmonie Brünn geplant, bei dem Sopranistin Jo Sumi auftreten wird.