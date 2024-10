Präsident Yoon telefoniert mit Chefin der EU-Kommission und NATO-Generalsekretär

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und NATO-Generalsekretär Mark Rutte am Telefon über Nordkoreas Unterstützung für Russland im Ukraine-Krieg gesprochen.Im Gespräch mit von der Leyen am Montag sprach Präsident Yoon über eine möglicherweise schnellere Entsendung nordkoreanischer Truppen an die Front als zunächst gedacht.Seine Regierung wolle abhängig von Fortschritten in der militärischen Zusammenarbeit zwischen Russland und Nordkorea schrittweise Maßnahmen ergreifen.Von der Leyen sprach von einer „schweren Eskalation“ im russischen Angriffskrieg und kündigte an, dass die EU zusammen mit Südkorea reagieren werde.Anschließend sprach Yoon auch mit NATO-Generalsekretär Mark Rutte.Yoon teilte in dem Gespräch mit, dass eine südkoreanische Delegation für einen Informationsaustausch die Ukraine besuchen werde. Auch über künftige Kooperationsmöglichkeiten solle bei dem Besuch diskutiert werden.Rutte bedankte sich für die Entsendung einer südkoreanischen Delegation zum NATO-Hauptquartier. Die NATO wolle mit Südkorea regelmäßig Informationen austauschen und Maßnahmen besprechen.