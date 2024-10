Nordkoreas Außenministerin reist nach Russland

Photo : YONHAP News

Die nordkoreanische Außenministerin Choe Son-hui ist zu einem Besuch in Russland abgereist.Nordkoreas staatliche Nachrichtenagentur KCNA meldete am Dienstag, dass eine von Choe geleitete Delegation das Land am Montag für einen offiziellen Besuch in Russland verlassen habe.Offenbar soll über diplomatische Maßnahmen im Zusammenhang mit der Entsendung nordkoreanischer Soldaten nach Russland gesprochen werden.Auch ein möglicher Besuch des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong-un in Russland könnte zur Sprache kommen. Der Kreml hatte jüngst eine mögliche Visite im kommenden Jahr angedeutet.Wie KCNA weiter berichtete, wurde Choe von ihrem Stellvertreter Kim Jong-gyu und dem russischen Botschafter in Nordkorea, Alexander Matsegora, am Flughafen verabschiedet.