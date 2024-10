Biden spricht erstmals über Nordkoreas Truppenentsendung nach Russland

Photo : YONHAP News

US-Präsident Joe Biden hat die Entsendung nordkoreanischer Truppen zur Unterstützung Russlands im Ukraine-Krieg als „sehr gefährlich” bezeichnet.Diese Bemerkung machte Biden am Montag in New Castle, Delaware, nachdem er seine Stimme für die Präsidentschaftswahl abgegeben hatte.Es war Bidens erster direkter Kommentar zur Entsendung nordkoreanischer Soldaten nach Russland.Er kritisierte den russischen Präsidenten Wladimir Putin dafür, nordkoreanische Truppen zur Eskalation des Konflikts heranzuziehen. Er tadelte außerdem Ex-Präsident Trump für dessen Nähe zu Putin.Unterdessen berichtete das Pentagon, dass etwa 10.000 nordkoreanische Soldaten nach Russland entsandt wurden.Wie die stellvertretende Sprecherin des US-Verteidigungsministeriums, Sabrina Singh, erklärte, sei ein Teil dieser Truppen bereits in die Nähe der Ukraine verlegt worden. Sie äußerte die Sorge, dass Russland die nordkoreanischen Soldaten an der Front oder zur Unterstützung von Operationen nahe der ukrainischen Grenze einsetzen könnte.Die Sprecherin betonte, dass es für die Ukraine keine Einschränkungen beim Einsatz amerikanischer Waffen gegen nordkoreanische Truppen geben werde.