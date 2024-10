Flugzeug russischer Luftwaffe verkehrte zwischen Nordkorea und Grenzgebiet zu Ukraine

Photo : YONHAP News

Russland hat anscheinend nordkoreanische Militärbeamte mit einem Flugzeug seiner Luftwaffe ins Grenzgebiet zur Ukraine gebracht.Anzeichen hierfür seien entdeckt worden, berichtete das auf Nordkorea spezialisierte US-Nachrichtenportal NK News.Laut Angaben in dem Bericht war auf der Website zur Flugzeugverfolgung Flightradar24 zu erkennen, dass eine Iljuschin Il-62M der russischen Luftwaffe am Sonntag gegen 21 Uhr koreanischer Zeit von Wladiwostok aus in Richtung der nordkoreanischen Ostküste gestartet sei.Das Flugzeug sei gegen 23.30 Uhr im nordkoreanischen Hamhung gestartet und nach Wladiwostok zurückgeflogen. Einige Stunden später sei die Maschine von dort aus über Russland nach Westen geflogen, hieß es.Auf Flightradar24 sei angezeigt worden, dass das Flugzeug auf einer Ackerfläche östlich von Saratow gelandet sei, das etwa 500 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt liegt.NK News berichtete über Informationen, nach denen für das Raketenprogramm zuständige nordkoreanische Beamte Russland beim Abschuss von Raketen auf die Ukraine geholfen hätten. Es sei möglich, dass das Flugzeug am Sonntag in Nordkorea gewesen sei, um einflussreiche Militärs abzuholen oder aussteigen zu lassen, hieß es.