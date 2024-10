Selenskyj rechnet mit 12.000 nordkoreanischen Soldaten in Russland

Photo : YONHAP News

Nach Einschätzung des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj werden sich bald 12.000 nordkoreanische Soldaten auf russischem Gebiet aufhalten.Das sagte er bei einer Pressekonferenz während seines Besuchs in Island am Montag (Ortszeit), wie die Nachrichtenagentur AFP meldete.Etwa 3.000 nordkoreanische Soldaten und Offiziere befänden sich bereits auf russischem Territorium, sagte er weiter. Russland werde sie im Krieg gegen die Ukraine einsetzen.Das US-Verteidigungsministerium hatte früher am Montag mitgeteilt, dass Nordkorea etwa 10.000 Soldaten nach Russland entsandt habe. Ein Teil davon sei bereits nahe an die Grenze zur Ukraine verlegt worden.Letzte Woche war die US-Regierung von nur etwa 3.000 Soldaten ausgegangen.