Südkorea rechnet mit begrenztem Einfluss neuer US-Investitionsregeln

Photo : YONHAP News

Südkorea rechnet mit einem lediglich begrenzten Einfluss der neuen Investitionsregeln der USA auf seine Wirtschaft.Diese Einschätzung präsentierten die Ministerien für Auswärtiges, Industrie und Finanzen am Dienstag.Zur Einhaltung der Verwaltungsvorschriften des US-Finanzministeriums seien US-Personen oder US-Unternehmen verpflichtet. Einzig China sei in die Liste der besorgniserregenden Länder (Countries of Concern) aufgenommen worden, hieß es.Dennoch würden in enger Abstimmung mit der südkoreanischen Industrie und Experten die Auswirkungen der neuen Vorschriften genau studiert, um gegebenenfalls gegensteuern zu können.Das US-Finanzministerium hatte am Montag (Ortszeit) neue Vorschriften angekündigt, nach denen US-Investitionen in Technologien oder in die Entwicklung von Produkten in den Bereichen fortschrittliche Halbleiter, KI-Systeme sowie Quanteninformation und -kommunikation untersagt oder an eine Meldepflicht gebunden sind. Die Regelungen gelten ab dem 2. Januar 2025.Die USA bestimmten dabei China zusammen mit den Sonderverwaltungsregionen Hongkong und Macau zum besorgniserregenden Land. Dabei wurde deutlich das Ziel genannt, amerikanische Investitionen in chinesische Spitzentechnologien de facto zu stoppen.