„APT.“ von Rosé auf Platz acht der Billboard Hot 100

Photo : YONHAP News

Das Lied „APT.“ von Rosé, Mitglied der K-Pop-Band Blackpink, hat den Sprung in die Top 10 der wichtigsten US-Singlecharts Billboard Hot 100 geschafft.In der am Dienstag von Billboard veröffentlichten Hitparade für den 2. November landete „APT.“ von Rosé und US-Sänger Bruno Mars auf Platz acht.Rosé rangiert damit als erste K-Pop-Künstlerin unter den besten zehn der Hot 100. Unter den K-Pop-Interpreten insgesamt ist sie erst die fünfte Person. Zuvor war dies BTS als Gruppe, deren Mitgliedern Jimin und Jungkook als Solointerpreten sowie Psy gelungen.„APT.“ setzte sich außerdem an die Spitze von Billboard Global Excl. US und Billboard Global 200.