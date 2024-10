Ukraine: Nordkoreanische Soldaten werden in Kursk nachts trainiert

Photo : YONHAP News

Dem ukrainischen Militär zufolge werden über 3.000 nordkoreanische Soldaten in Kursk im Südwesten Russlands hauptsächlich nachts trainiert.Das teilte das Nationale Widerstandszentrum, das von den Spezialeinheiten der ukrainischen Armee betrieben wird, am Montag (Ortszeit) mit. Mehr als 3.000 Söldner aus Nordkorea hätten begonnen, sich zu organisieren.Auch hieß es, dass Botschaftsangehörige kommunistischer Länder für das Dolmetschen für nordkoreanische Soldaten und das Beobachten auf Übungsplätzen eingetroffen seien.Russland kommentierte die Angaben damit, dass in der Ukraine bereits Söldner aus dem Westen im Einsatz seien.Der russische Außenminister Lawrow betonte, dass laut einem Vertrag zwischen Nordkorea und Russland gegenseitige Unterstützung geleistet werde, sollte ein Vertragspartner militärisch angegriffen werden. Dies stelle keinen Verstoß gegen das Völkerrecht dar.