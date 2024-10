Präsident Yoon kündigt vollen Einsatz für Reformaufgaben an

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol will sich in den verbleibenden zwei Monaten des Jahres mit aller Kraft für das Vorantreiben der vier wichtigsten Reformen einsetzen.Das sagte Yoon auf der Kabinettssitzung am Dienstag. Das Vorantreiben der Reformen auf den Gebieten Gesundheitswesen, Rente, Arbeitsmarkt und Bildung betreffe den Lebensunterhalt der Bürger.Yoon bezeichnete die Reform des Gesundheitswesens als dringlichste Aufgabe. Das System der medizinischen Versorgung müsse in Vorbereitung auf den kommenden Winter lückenlos aufrechterhalten werden, damit die Patientenversorgung nicht beeinträchtigt werde.Er forderte auch, dass Reformen bei den nicht von der Krankenversicherung abgedeckten Kosten mit höherem Tempo durchgeführt werden müssten. Dies stelle die sekundäre Aufgabe der Reform des Gesundheitswesens dar.Yoon forderte den Chef der Finanzdienstekommission und den Gesundheitsminister auf, noch im laufenden Jahr Pläne zur Verbesserung dieser Versicherungsart auszuarbeiten. Damit sollte die Normalisierung des Systems der medizinischen Versorgung gefördert und ein System der Koexistenz aufgebaut werden können.