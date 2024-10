Kleine Anzahl von nordkoreanischen Soldaten laut Medienbericht bereits in der Ukraine

Photo : YONHAP News

Eine kleine Anzahl von nordkoreanischen Soldaten befindet sich laut einem Medienbericht bereits in der Ukraine.Das berichtete der US-Sender CNN am Dienstag (Ortszeit) und berief sich dabei auf Angaben westlicher Geheimdienstler.Sollte dies wahr sein, handelte es sich um eine bedeutsame Entwicklung und große Gefahr für die Sicherheit Europas und der Indopazifik-Region, hieß es weiter.Zuletzt wurde aufmerksam beobachtet, ob nordkoreanische Soldaten in der Ukraine eingesetzt werden. Hintergrund waren Berichte, nach denen nordkoreanische Truppen in die Grenzregion Kursk im Westen Russlands gebracht worden seien.Das US-Verteidigungsministerium hatte am Dienstag ebenfalls von einer "kleinen Anzahl" von nordkoreanischen Soldaten in der Region Kursk gesprochen. Diese würden "eine Art Infanterie-Rolle" haben.Amtssprecher Pat Ryder sagte, dass einige tausend mehr "fast dort seien oder bald eintreffen würden".