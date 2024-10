Nordkorea und Russland veranstalten gemeinsame IT-Ausstellung in Pjöngjang

Photo : YONHAP News

Nordkorea und Russland haben in Pjöngjang eine gemeinsame Ausstellung von Produkten der Informationstechnologie eröffnet.Die Ausstellung sei am Dienstag im Palast der Wissenschaft und Technik in Pjöngjang eröffnet worden, berichtete die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA am Mittwoch.Präsentiert werden hochmoderne IT-Produkte, die von Bildungseinrichtungen, Forschungsgruppen und Unternehmen beider Länder entwickelt wurden, und Daten zu wissenschaftlichen und technologischen Errungenschaften.An der Eröffnungsfeier nahmen der nordkoreanische Minister für die IT-Industrie, Ju Yong-il, und eine russische Delegation unter Führung des Vizeministers für digitale Entwicklung, Kommunikation und Massenmedien, Andrei Zarenin, teil.Eine gemeinsame Ausstellung beider Staaten im IT-Bereich hatte 2006 in Pjöngjang erstmals stattgefunden. Es ist offenbar die erste Ausstellung dieser Art seit mehr als zehn Jahren. Denn Nordkoreas Staatsmedien hatten seitdem nicht mehr über eine solche Veranstaltung berichtet.