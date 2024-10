China bestätigt Festnahme von Südkoreaner wegen Spionageverdachts

Photo : YONHAP News

China hat die Festnahme eines Südkoreaners wegen des Verdachts auf Verstoß gegen sein Anti-Spionagegesetz bestätigt.Der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Lin Jian, sagte am Dienstag vor der Presse, dass der südkoreanische Staatsbürger wegen Spionageverdachts von den chinesischen Behörden festgenommen worden sei. Als Rechtsstaat habe China nach dem Gesetz illegale kriminelle Aktivitäten aufgedeckt.Laut einer diplomatischen Quelle wurde der Südkoreaner in seinen Fünfzigern, der in Hefei in der Provinz Anhui lebt, Ende letzten Jahres wegen Spionageverdachts festgenommen.Die chinesische Staatsanwaltschaft habe anschließend die Person wegen des Verdachts auf Verstoß gegen das überarbeitete Anti-Spionagegesetz vor einigen Monaten in Haft genommen.Es ist der erste Fall der Verhaftung eines südkoreanischen Staatsangehörigen auf der Grundlage dieses Gesetzes.In China trat im Juli letzten Jahres das überarbeitete Anti-Spionagegesetz in Kraft, nach dem die Definition von Spionagetätigkeiten und der Anwendungsbereich des Gesetzes erweitert wurden.Wie verlautete, verdächtigten die chinesischen Ermittlungsbehörden die Person, Informationen über Halbleiter nach Südkorea weitergegeben zu haben. Er war bei einem Halbleiterunternehmen in China beschäftigt.