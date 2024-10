Nordkorea verschärfte laut UN-Berichterstatterin Kontrolle über Bevölkerung

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat Berichten zufolge die Kontrolle über seine Einwohner weiter verschärft, ohne die während der Covid-19-Pandemie verhängten Grenzschließungen aufzuheben.Dies berichtete die UN-Sonderberichterstatterin für die Menschenrechte in Nordkorea, Elizabeth Salmón, am Dienstag (Ortszeit) vor dem Dritten Ausschuss der UN-Generalversammlung in New York.Die nordkoreanische Regierung habe das Recht der Menschen auf Freizügigkeit, Arbeit, Nahrung und freie Meinungsäußerung, einschließlich des Zugangs zu Informationen, eingeschränkt, sagte sie.Salmón fuhr fort, dass die Regierung in Pjöngjang Handelsaktivitäten, die vielen Einwohnern zur Bestreitung des Lebensunterhalts dienten, zu einer asozialen Handlung bestimmt habe und unterdrücke. Insbesondere Frauen seien davon stark betroffen.Sie teilte die Einschätzung mit, dass die Eskalation der Spannungen auf der koreanischen Halbinsel durch Nordkorea auch tiefgreifende Auswirkungen auf die Menschenrechtsverletzungen in Nordkorea habe. Dabei wurden die Starts ballistischer Raketen und die Erklärung von Machthaber Kim Jong-un genannt, den Begriff der Wiedervereinigung aufzugeben.