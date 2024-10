USA kritisieren Nordkoreas Truppenentsendung als Verstoß gegen Resolutionen des UN-Sicherheitsrats

Photo : YONHAP News

Die US-Regierung hat Nordkoreas Truppenentsendung nach Russland für den Ukraine-Krieg als direkten Verstoß gegen Resolutionen des UN-Sicherheitsrats bezeichnet.Die Ausbildung nordkoreanischer Soldaten durch Russland stelle einen direkten Verstoß gegen die Resolutionen 1718, 1874 und 2270 dar, sagte der Sprecher des Außenministeriums, Matthew Miller, am Dienstag (Ortszeit) vor der Presse.Die Resolution 1718 sieht neben Finanz- und Wirtschaftssanktionen gegen Nordkorea auch ein Waffenembargo vor. Im Mittelpunkt der Resolution 1874 stehen Ein- und Ausfuhrverbote für Waffen und damit zusammenhängende Güter. Auch Finanztransaktionen im Zusammenhang mit deren Lieferung, Produktion, Instandhaltung und Verwendung sowie technisches Training und Beratung sind demnach verboten. Die Resolution 2270 ist für die Verhinderung der Ausbildung zur Entwicklung von Atomwaffen und Raketen gedacht.Miller sagte auch, dass man die Fähigkeiten bewahre, sowohl Russland als auch Nordkorea mit Sanktionen zu belegen. Damit reagierte er auf die Meinung, dass bei einer Sitzung des UN-Sicherheitsrats am Mittwoch neue Sanktionen gegen Russland und Nordkorea am Widerstand Russlands scheitern würden.Man habe in der Vergangenheit gezeigt, dass man bereit sei, diese Fähigkeiten und Befugnisse zu nutzen. Man werde dies auch weiterhin tun, wenn dies angebracht sei, hieß es weiter.