Expo koreanischer Produkte in Wien erfolgreich gestartet

Photo : YONHAP News

Eine Messe koreanischer Produkte ist am Dienstag (Ortszeit) in Wien erfolgreich gestartet worden.Die Korea Business Expo Vienna wurde anlässlich der 28. Jahresversammlung koreanischer Geschäftsleute aus aller Welt eröffnet. Veranstaltet wird sie von World-OKTA, der größten Wirtschaftsorganisation von Auslandskoreanern.Am Dienstag erfolgten bis 16.20 Uhr 1.079 Exportberatungen. In 70 Fällen wurden Exportverträge mit einem Gesamtvolumen von 44,16 Millionen Dollar abgeschlossen.An der Messe nehmen 294 Unternehmen und Gebietskörperschaften mit 377 Ständen teil, darunter Samsung und LG.In den Bereichen Maschinen, Maschinenteile und Energie wurde mit acht abgeschlossenen Verträgen mit einem Gesamtvolumen von 15,12 Millionen Dollar der größte Erfolg verbucht.Präsident Yoon Suk Yeol versprach in seiner vom Botschafter in Österreich, Ham Sang-wook, verlesenen Gratulationsansprache größtmögliche Unterstützung für Tätigkeiten koreanischer Geschäftsleute auf dem Weltmarkt.Der österreichische Präsident Alexander Van der Bellen betonte in einer Videoansprache, dass der Wirtschaftsaustausch zwischen beiden Ländern in den letzten Jahren deutlich zugenommen habe und noch weiter ausgebaut werden sollte.