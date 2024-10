Chef der Regierungspartei gibt anlässlich 100 Tagen im Amt Pressekonferenz

Photo : KBS News

Der Vorsitzende der regierenden Partei Macht des Volks (PPP), Han Dong-hoon, hat anlässlich seiner ersten 100 Tage im Amt eine Pressekonferenz gegeben.Han sagte, er hoffe mehr als jeder andere, dass die Regierung Yoon Suk Yeol eine erfolgreiche Regierung bleiben werde.Das Regierungslager müsse weiter an der Macht bleiben. Er fühle sich stark verantwortlich dafür, dass dies unbedingt gelingen müsse, hieß es.Han gab zu, dass sich die PPP derzeit in einer verzweifelten Lage befinde. Sie müsse noch im November proaktive Lösungen für verschiedene Angelegenheiten präsentieren, betonte er.Zum Konflikt zwischen Ärzteschaft und Regierung schlug er vor, mittels eines Beratungsgremiums von Regierungs- und Oppositionsparteien, Regierung und Ärzteschaft den Konflikt beizulegen. Die Angst der Bevölkerung vor Lücken in der medizinischen Versorgung müsse beseitigt werden.Er äußerte sich auch dazu, dass sich das Regierungslager der Forderung der Opposition nach der Einsetzung eines Sonderstaatsanwalts zur Ermittlung gegen die First Lady Kim Keon-hee widersetzt. Das Regierungslager müsse in Bezug auf die Bedenken der Bevölkerung kühn und proaktiv Lösungen vorlegen und durchsetzen.Sollte die PPP nicht jetzt die Probleme lösen, gebe es kein nächstes Mal für sie, betonte er.Han hatte neulich bei einem Treffen mit Präsident Yoon Suk Yeol darum gebeten, wegen verschiedener Vorwürfe gegen dessen Ehefrau einen Sonderinspektor zu ernennen.