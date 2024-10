Südkoreas Militärgeheimdienst hält Einsatz nordkoreanischer Soldaten an Front im Ukraine-Krieg für wahrscheinlich

Photo : YONHAP News

Der südkoreanische Militärgeheimdienst hält es für wahrscheinlich, dass ein Teil der nach Russland entsandten nordkoreanischen Soldaten bereits an der Front im Krieg gegen die Ukraine ist.Dies habe der Nachrichtendienst des Militärs DIA bei einer nicht-öffentlichen Inspektion durch den parlamentarischen Geheimdienstausschuss am Mittwoch berichtet, teilten Ausschussmitglieder der beiden größten Parteien mit.Vom DIA hieß es zwar, dass noch keine genauen Informationen vorlägen, nach denen entsandte nordkoreanische Soldaten an der Frontlinie im Einsatz seien. Jedoch sei es wahrscheinlich, dass ein Teil der Vorhut an der Front eingesetzt worden sei.Es sei wahr, dass die Verlegung der Soldaten auf Gefechtsfelder wie in Kursk unmittelbar bevorstehe, hieß es weiter.Zu ausländischen Medienberichten über gefallene nordkoreanische Soldaten hieß es, es gebe keine Informationen, die dies belegen könnten.