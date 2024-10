Südkoreanische Bürgergruppe will Flugblätter über die Grenze schicken

Photo : YONHAP News

Eine südkoreanische Bürgergruppe hat angekündigt, anti-nordkoreanische Flugblätter in aller Öffentlichkeit über die Grenze zu schicken.Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Yonhap am Mittwoch will die Gruppe der Familien von nach Nordkorea Entführten am Donnerstag in der Grenzstadt Paju eine entsprechende Veranstaltung durchführen.Die Gruppe plant, große Ballons mit 100.000 Flugblättern, die Fotos und Informationen zu sechs nach Nordkorea Entführten enthalten, nach Nordkorea fliegen zu lassen. Auch Ein-Dollar-Scheine sollen mitgeschickt werden.Es wird ein Zusammenstoß mit Bewohnern der Grenzstadt befürchtet. Denn etwa 100 Bewohner der nahe der demilitarisierten Zone befindlichen Dörfer von Paju beschlossen, sich mit über 20 Traktoren zu versammeln und die Aktion mit Gewalt zu verhindern.Auch wurde eine Kundgebung gegen die Flugblattaktion angekündigt.