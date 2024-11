JCS: Nordkorea feuert vermutlich ballistische Langstreckenrakete ab

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat heute um 7.10 Uhr eine ballistische Rakete abgefeuert.Die Rakete wurde vom Gebiet Pjöngjang aus in Richtung Ostmeer in einem steilen Winkel abgeschossen.Der Vereinigte Generalstab (JCS) der südkoreanischen Streitkräfte geht davon aus, dass es sich um eine ballistische Langstreckenrakete der Klasse der Interkontinentalraketen (ICBM) handelt.Südkorea habe die Überwachung und Wachsamkeit verstärkt und teile Informationen mit den USA und Japan, teilte der Generalstab mit.Der Abschuss erfolgte nur wenige Stunden nach dem Treffen der Verteidigungsminister Südkoreas und der USA in Washington im Rahmen des Sicherheitsdialogs SCM. In einer gemeinsamen Erklärung nach dem Treffen wurde die Entsendung nordkoreanischer Truppen nach Russland aufs Schärfste verurteilt.Der mutmaßliche ICBM-Start wäre der erste seit zehn Monaten. Am 18. Dezember des Vorjahres hatte Nordkorea eine Interkontinentalrakete vom Typ Hwasong-18 erprobt.