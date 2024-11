Verteidigungsminister Südkoreas und der USA verurteilen Nordkoreas Truppenhilfe aufs Schärfste

Photo : YONHAP News

Die Verteidigungsminister Südkoreas und der USA haben Nordkoreas Truppenhilfe für Russland "aufs Schärfste" und "einstimmig" verurteilt.Südkoreas Verteidigungsminister Kim Yong-hyun und sein US-amerikanischer Amtskollege Lloyd Austin kamen am Mittwoch in Washington zum 56. Sicherheitsdialog Security Consultative Meeting (SCM) zusammen.Bei dem Treffen bestätigten sie, dass Nordkorea Truppen nach Russland schickte und die Sorge vor einer Eskalation im Ukraine-Krieg bestehe.Kim und Austin stellten klar, dass eine militärische Zusammenarbeit zwischen Pjöngjang und Moskau, insbesondere Waffenlieferungen und der Transfer von Hochtechnologie, einen "klaren" Verstoß gegen Resolutionen des Weltsicherheitsrats darstellte. Sie forderten Russland zur Einhaltung seiner Verpflichtungen auf.Die beiden Minister verständigten sich außerdem darauf, "realistische" Szenarien für künftige Militärmanöver zu berücksichtigen. Dies schließe auch einen nordkoreanischen Angriff mit Atomwaffen mit ein. Solche Szenarien müssten in die gemeinsamen Einsatzpläne für Kriegszeiten aufgenommen werden, hieß es.Die wird als Hinweis darauf verstanden, dass ein nukleares Szenario in Einsatzpläne des gemeinsamen Kommandos South Korea-U.S. Combined Forces Command (CFC) aufgenommen werden könnte. Dessen aktuelle Notfallpläne stützen sich weitgehend auf Szenarien konventioneller Angriffe.