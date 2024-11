Hitzige Debatte im UN-Sicherheitsrat über Nordkoreas Truppenentsendung

Photo : YONHAP News

Im UN-Sicherheitsrat hat eine hitzige Debatte um die Entsendung nordkoreanischer Soldaten nach Russland stattgefunden.In der Sitzung am Mittwoch (Ortszeit) sagte der südkoreanische UN-Botschafter Hwang Joon-guk, dass die nordkoreanischen Soldaten als Kanonenfutter enden würden. Ihr Sold werde schließlich in den Taschen von Kim Jong-un landen.Der südkoreanische Diplomat bekräftigte, dass die nordkoreanisch-russische Militärkooperation illegal sei und damit mehrere UN-Resolutionen verletzt würden.Der US-amerikanische UN-Botschafter Robert Wood wies darauf hin, dass der Konflikt ernsthaft eskalieren würde, sollten Nordkoreaner im Krieg eingesetzt werden. Es zeige außerdem die zunehmende Verzweiflung Russlands.Der russische Botschafter Wassili Nebensja bezeichnete Berichte über eine Truppenentsendung Nordkoreas als Lüge. Der Westen wolle damit von wichtigen Problemen ablenken, die Frieden und Sicherheit in der Welt gefährdeten.Er hoffe, dass die Kollegen in Südkorea weise genug seien, um sich vom listigen Manöver des Westens nicht täuschen zu lassen. Russland schätze Südkoreas Zurückhaltung bei der Unterstützung für die Ukraine sehr, sagte er weiter.Der nordkoreanische Botschafter Kim Sung rechtfertigte die Zusammenarbeit mit Russland.Beide Staaten hätten das Recht, ihre Kooperation in sämtlichen Bereichen, sei es Politik, Wirtschaft, Militär oder Kultur, zu verstärken. Sollten die Souveränität und Sicherheitsinteressen Russlands von den USA und den anderen westlichen Staaten bedroht werden, müsse dagegen vorgegangen werden, fügte er hinzu.