Internationales EU-Außenbeauftragter Borrell will in Südkorea über Nordkoreas Truppenentsendung sprechen

Der Hohe Vertreter der Europäischen Union für Außen- und Sicherheitspolitik, Josep Borrell, will seinen bevorstehenden Besuch in Südkorea auch für Gespräche über Nordkoreas Truppenentsendung nutzen.



Die Anwesenheit von mehreren tausend nordkoreanischen Soldaten in Russland stelle einen eklatanten Verstoß gegen die UN-Charta und Resolutionen des UN-Sicherheitsrats dar, kritisierte Borrell in einer am Mittwoch (Ortszeit) veröffentlichten Erklärung.



Seine Besuche in Japan und Südkorea böten die rechtzeitige und wichtige Gelegenheit, diese besorgniserregenden Entwicklungen zu erörtern. Die Europäische Union wolle sich in dieser Angelegenheit mit ihren internationalen Partnern eng abstimmen. Dies betreffe auch die Reaktion auf diese Entwicklungen.



Laut dem Außenministerium in Seoul wird Minister Cho Tae-yul am 4. November in Seoul mit Borrell zum ersten Strategischen Dialog zwischen Südkorea und der EU zusammenkommen.



Der Dialog geht auf eine Einigung beim bilateralen Gipfel im Mai letzten Jahres zurück. Dabei würden Maßnahmen zur Verstärkung der strategischen Partnerschaft erörtert, teilte das Ministerium mit.