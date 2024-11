Außenminister Nordkoreas und Russlands planen strategische Konsultationen

Photo : YONHAP News

Die nordkoreanische Außenministerin Choe Son-hui wird in Moskau mit ihrem russischen Amtskollegen Sergej Lawrow zu strategischen Beratungen zusammenkommen.Das gab die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Marija Sacharowa, am Mittwoch (Ortszeit) vor der Presse bekannt, wie die Nachrichtenagentur Tass meldete.Sacharowa teilte mit, dass sich Choe zu einem offiziellen Besuch in Russland befinde. Einzelheiten des Gesprächs würden später bekannt gegeben.Sie erklärte, dass Choe nach Russland gekommen sei, um im Einklang mit der Vereinbarung beim bilateralen Spitzentreffen im Juni mit Lawrow strategische Konsultationen zu führen.Choe hatte am Montag Pjöngjang verlassen. Nach einem Zwischenstopp in Wladiwostok reiste sie nach Moskau weiter.