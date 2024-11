Tschechisches Kartellamt setzt Verfahren für AKW-Vertrag mit Südkorea vorübergehend aus

Photo : YONHAP News

Die tschechische Kartellbehörde hat das Verfahren für den Abschluss eines Vertrags mit Südkorea über den Bau von Reaktorblöcken vorübergehend ausgesetzt.Das berichteten die Nachrichtenagenturen AFP und Reuters am Mittwoch (Ortszeit).Ein Mitarbeiter der tschechischen Antimonopolbehörde UOHS sagte AFP, dass mit der Entscheidung Einwände des französischen Stromkonzerns EDF und des US-Unternehmens Westinghouse berücksichtigt worden seien. Die vorläufige Maßnahme bedeute aber keinen Vorgriff auf die endgültige Entscheidung in der Angelegenheit.Reuters zufolge sieht sich das tschechische Energieunternehmen CEZ, Auftraggeber des Projekts, weiterhin im Recht. Bei der Auswahl des bevorzugten Bieters sei von Anfang an im Einklang mit den geltenden Gesetzen gehandelt worden.Aus dem südkoreanischen Industrieministerium hieß es, dass die tschechische Wettbewerbsbehörde nach den relevanten Standardverfahren vorläufige Maßnahmen getroffen habe, weil sie Beschwerden erhalten habe.Die Verhandlungen zwischen KHNP und dem Auftraggeber liefen gemäß dem vorab festgelegten Verfahren und Zeitplan reibungslos, mit dem Ziel, dass im kommenden März der Vertrag unterzeichnet werde, hieß es weiter.Die tschechische Regierung hatte im Juli den südkoreanischen Kraftwerksbetreiber zum bevorzugten Bieter für das Projekt zum Bau weiterer Reaktorblöcke im Atomkraftwerk Dukovany bestimmt.Die unterlegenen Bieter Westinghouse und EDF hatten danach bei der tschechischen Antimonopolbehörde Einspruch eingelegt.