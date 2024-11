Nordkoreas Machthaber rechtfertigt ICBM-Start als angemessene militärische Aktion

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat den heutigen Start einer ballistischen Interkontinentalrakete (ICBM) als angemessene militärische Aktion gegen die Feinde gerechtfertigt.Es sei eine angebrachte militärische Aktion, die voll und ganz dem Zweck entspreche, die Gegner über den Willen des Landes zur Gegenreaktion zu informieren, sagte Kim demnach am Donnerstag am Ort des ICBM-Starts, wie die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA meldete.Den Gegnern warf Kim vor, in letzter Zeit die regionale Lage vorsätzlich eskalieren lassen und die Sicherheit Nordkoreas bedroht zu haben. Nordkorea wollen seinen Kurs der Stärkung der Nuklearstreitkräfte niemals ändern.In letzter Zeit beobachtete gefährliche Machenschaften der Gegner zur Stärkung der Nuklearallianzen und verschiedenartige abenteuerliche Militäraktivitäten würden die Wichtigkeit der Stärkung der Atomstreitkräfte Nordkoreas weiter hervorheben. Niemals dürfe sich eine irgendwie geartete Bedrohung der Einflusssphäre des Landes nähern, sagte er weiter.Mit dieser Bemerkung unterstrich er offenbar die Notwendigkeit des Besitzes von Interkontinentalraketen als Mittel der strategischen Abschreckung.Kims Äußerungen wurden etwa fünf Stunden nach dem ICBM-Start bekannt gemacht. Gewöhnlich berichten die Staatsmedien erst am Folgetag über Äußerungen des Machthabers.