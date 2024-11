Nordkorea feuert im Vorfeld der US-Präsidentschaftswahl Interkontinentalrakete ab

Photo : KCNA / The North's state-un Korean Central News Agency announced an ICBM launch Thursday, releasing a photo., purportedly showing the scene.

Nordkorea hat am Donnerstag eine Interkontinentalrakete (ICBM) ballistische Rakete abgefeuert.Der Vereinigte Generalstab (JCS) Südkoreas teilte mit, dass der Start einer ballistischen Langstreckenrakete heute gegen 7.10 Uhr entdeckt worden sei. Sie sei vom Gebiet Pjöngjang aus in Richtung Ostmeer gestartet worden. Die Rakete, die als ICBM vermutet werde, sei in einem steilen Winkel abgeschossen worden und etwa 1.000 Kilometer weit geflogen, ehe sie ins Ostmeer gestürzt sei.Warndaten über die abgefeuerte nordkoreanische Rakete hätten Südkorea, die USA und Japan in Echtzeit miteinander geteilt, fügte der Generalstab hinzu.Der Generalstab verurteilte den Raketenstart aufs Schärfste. Dieser stelle einen klaren Verstoß gegen Resolutionen des UN-Sicherheitsrats dar, nach denen die Verwendung von Technologie für ballistische Raketen und die wissenschaftliche und technologische Zusammenarbeit verboten seien.Dies ist der erste ICBM-Start Nordkoreas in diesem Jahr und der erste seit zehn Monaten. Zuletzt hatte das Land am 18. Dezember letzten Jahres eine Interkontinentalrakete mit Feststoffantrieb vom Typ Hwasong-18 abgefeuert.Hinter dem Raketenstart wird die Absicht Nordkoreas vermutet, im Vorfeld der US-Präsidentschaftswahlen am 5. November mit einer Interkontinentalrakete Präsenz zu demonstrieren. Denn eine solche Rakete könnte auch das US-Festland erreichen.Einige Analysten weisen darauf hin, dass Nordkorea bewusst auf vergleichsweise schwächerem Niveau provoziert habe, indem es die Rakete in einem steilen Winkel abfeuerte. Es war nicht ausgeschlossen worden, dass Nordkorea eine ICBM im normalen Winkel (30 bis 45 Grad) starten könnte, um die maximale Reichweite und Wiedereintrittstechnologie zu testen.