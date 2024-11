DP veröffentlicht Audiodatei zu möglicher Einmischung von Präsident Yoon in Kandidatennominierung der Regierungspartei

Photo : KBS News

Die Demokratische Partei (DP) hat eine Audiodatei veröffentlicht, die eine Einmischung von Präsident Yoon Suk Yeol und dessen Ehefrau in die Kandidatennominierung der Regierungspartei belegen soll.Am Donnerstag veröffentlichte die Fraktionsführung um Park Chan-dae bei einer dringlich einberufenen Pressekonferenz im Parlament ein aufgezeichnetes Telefongespräch zwischen Yoon und Myung Tae-kyun, politischer Broker und zentrale Figur in dem Skandal.Zu hören ist Yoons Äußerung, dass er das Nominierungskomitee für die Nachwahlen zum Parlament 2022 darum gebeten habe, Kim Young-sun eine Chance zu geben, weil sie bei den Vorwahlen hart gearbeitet habe.Nach DP-Angaben hat das Gespräch zwischen Yoon und Myung am 9. Mai 2022 stattgefunden. Yoon trat am darauffolgenden Tag das Amt des Staatspräsidenten an.Kim Young-sun, ehemalige Abgeordnete der Partei Macht des Volks (PPP), war bei der Nachwahl in Changwon in der Provinz Süd-Gyeongsang im Juni 2022 in die Nationalversammlung gewählt worden. Das Oppositionslager erhebt den Vorwurf, dass Myung und First Lady Kim Keon-hee ihre Nominierung durchgesetzt haben.Die DP-Abgeordnete Seo Young-kyo erinnerte daran, dass Präsident Yoon in seiner Zeit als Staatsanwalt wegen der Einmischung in die Kandidatennominierung eine achtjährige Haftstrafe für die ehemalige Präsidentin Park Geun-hye gefordert hatte. Diese sei schließlich zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt worden.Die Volksvertreterin will nach eigenen Angaben prüfen, ob der Inhalt der Audiodatei als Verstoß gegen das Parteiengesetz gewertet werden kann.