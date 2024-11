US-Außenminister Blinken rechnet mit baldigem Kampfeinsatz nordkoreanischer Soldaten

Photo : YONHAP News

Die US-Regierung erwartet, dass nordkoreanische Soldaten in Russland in den kommenden Tagen im Kampf gegen ukrainische Truppen eingesetzt werden.Das sagte US-Außenminister Antony Blinken auf einer gemeinsamen Pressekonferenz im Anschluss an ein südkoreanisch-US-amerikanisches Außen- und Verteidigungsministertreffen am Donnerstag (Ortszeit) in Washington.Jüngste Informationen deuteten darauf hin, dass bis zu 8.000 nordkoreanische Soldaten in der Region Kursk stationiert worden seien, sagte er.Russland habe die nordkoreanischen Soldaten im Umgang mit Artillerie und Drohnen sowie für grundlegende Infanterieoperationen ausgebildet. Bislang sei nicht beobachtet worden, dass sie gegen ukrainische Truppen kämpfen. Es werde aber davon ausgegangen, dass dies in den kommenden Tagen geschehen werde, erklärte Blinken.Ein Grund, warum Russland auf nordkoreanische Truppen zurückgreife, sei dessen Verzweiflung. Russland habe täglich 1.200 Opfer zu beklagen und bringe daher nordkoreanische Soldaten ins Land, hieß es.US-Verteidigungsminister Lloyd Austin sagte, dass der Einsatz nordkoreanischer Söldner ein Zeichen der Schwäche Russlands sei. Nach seiner Einschätzung wird die ukrainische Armee auch nach dem Einsatz nordkoreanischer Soldaten keine Geländeverluste verbuchen.