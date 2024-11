Tschechisches Kartellamt weist Beschwerden wegen AKW-Vertrag mit KHNP zurück

Photo : YONHAP News

Die tschechische Kartellbehörde hat die Beschwerden des französischen Unternehmens EDF und des US-amerikanischen Unternehmens Westinghouse wegen geplanter Reaktorblöcke zurückgewiesen.Die Entscheidung gab die Antimonopolbehörde UOHS in einer Pressemitteilung am Donnerstag (Ortszeit) bekannt, wie die Nachrichtenagentur AFP berichtete.Die Regierung in Prag hatte das südkoreanische Unternehmen KHNP zum bevorzugten Bieter für den Bau neuer Reaktorblöcke im Atomkraftwerk Dukovany bestimmt.UOHS teilte mit, dass die Verfahren zu den Vorschlägen von EDF und Westinghouse größtenteils eingestellt worden seien, während andere Bestandteile der Vorschläge abgelehnt worden seien.Beide Unternehmen könnten Berufung einlegen. Dann könne der Vertrag mit KHNP nicht unterzeichnet werden, bis eine endgültige Entscheidung getroffen worden sei, hieß es weiter.Die Behörde hatte zuvor aufgrund der Einwände beider Unternehmen das Verfahren für den Abschluss des Vertrags mit dem südkoreanischen Kraftwerksbetreiber vorübergehend ausgesetzt.Ein Mitarbeiter der Behörde hatte die vorläufige Maßnahme als Standardverfahren bezeichnet und gesagt, dass diese keinen Vorgriff auf die endgültige Entscheidung in der Angelegenheit bedeute.Der tschechische Industrie- und Handelsminister Lukáš Vlček hatte in einem lokalen Medieninterview gesagt, ein solcher Schritt sei zu erwarten gewesen, weil es sich um ein wichtiges Großprojekt handele.