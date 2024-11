UN-Sicherheitsrat tagt voraussichtlich am Montag wegen Nordkoreas ICBM-Start

Photo : YONHAP News

Der UN-Sicherheitsrat wird voraussichtlich am kommenden Montag zusammentreten, um sich mit dem Start einer ballistischen Interkontinentalrakete (ICBM) durch Nordkorea am Donnerstag zu befassen.Das berichtete die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf diplomatische Quellen.Dem Bericht zufolge beantragten das Treffen sieben Ratsmitglieder – Südkorea, die USA, Frankreich, Japan, Malta, Slowenien und Großbritannien.UN-Generalsekretär António Guterres verurteilte in einer Erklärung am Donnerstag (Ortszeit) den Start der ballistischen Langstreckenrakete durch Nordkorea aufs Schärfste. Nordkoreas fortgesetzte Starts mittels Technologie für ballistische Raketen stellten einen klaren Verstoß gegen einschlägige Resolutionen des Sicherheitsrats dar, erklärte er.