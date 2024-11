Koreanische Ausfuhren steigen im Oktober um 4,6 Prozent

Photo : YONHAP News

Südkorea hat im Oktober den 13. Monat in Folge einen Exportzuwachs erzielt.Nach Angaben des Ministeriums für Handel, Industrie und Energie am Freitag stiegen die Ausfuhren im Oktober gegenüber dem Vorjahr um 4,6 Prozent auf 57,52 Milliarden Dollar.Die Halbleiterexporte legten um 40,3 Prozent im Vorjahresvergleich auf 12,5 Milliarden Dollar zu. Damit ging es den zwölften Monat in Folge aufwärts.Die Lieferungen von Fahrzeugen, dem zweitgrößten Exportschlager, wuchsen um 5,5 Prozent auf 6,2 Milliarden Dollar. Dies bedeutet einen neuen Oktober-Rekord.Bei den Lieferungen nach China wurde ein Zuwachs um 10,9 Prozent im Vorjahresvergleich auf 12,2 Milliarden Dollar verzeichnet.Die Exporte in die USA verbesserten sich um 3,4 Prozent auf 10,4 Milliarden Dollar.Die Einfuhren nahmen um 1,7 Prozent verglichen mit dem Vorjahreszeitraum auf 54,35 Milliarden Dollar zu.In der Handelsbilanz wurde demnach ein Überschuss von 3,17 Milliarden Dollar verbucht.