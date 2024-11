Umfrage: Zustimmung für Präsident Yoon sinkt auf Rekordtief von 19 Prozent

Photo : YONHAP News

Der Zustimmungswert für Präsident Yoon Suk Yeol ist laut einer neuen Umfrage auf den bisher tiefsten Stand von 19 Prozent gefallen.Entsprechende Umfrageergebnisse veröffentlichte Gallup Korea am Freitag. Befragt wurden von Dienstag bis Donnerstag landesweit 1.005 Wähler im Alter von 18 Jahren oder älter.19 Prozent bewerteten Yoons Amtsführung positiv, während 72 Prozent von einer schlechten Arbeit sprachen.Es ist das erste Mal seit Yoons Amtsantritt, dass sein Zustimmungswert in einer Gallup-Umfrage die 20-Prozent-Marke unterschritt.Der Anteil der Befragten, die Yoons Arbeit negativ einschätzten, kletterte gegenüber der letzten Umfrage um zwei Prozentpunkte. Es ist der höchste Stand seit seiner Amtseinführung.Als Grund für eine positive Bewertung nannten 33 Prozent die Außenpolitik, während acht Prozent die Erhöhung der Zahl der Medizinstudienplätze angaben.Häufigster Grund für die negative Bewertung sind mit 17 Prozent Bedenken im Zusammenhang mit First Lady Kim Keon-hee. Dahinter folgten mit 14 Prozent Probleme in den Bereichen Wirtschaft, Lebensunterhalt der Bevölkerung und Preislage.Gallup wies darauf hin, dass unter den Anhängern der regierenden Partei Macht des Volks der Anteil der Befürworter und Gegner von Yoons Arbeit jeweils 44 Prozent betrage. Die Probleme um die First Lady seien die dritte Woche in Folge neben den Wirtschaftsproblemen als wichtigster Grund für eine negative Bewertung genannt worden.Unter den Parteien erhielten sowohl die Regierungspartei als auch die oppositionelle Demokratische Partei 32 Prozent Zustimmung.Das Konfidenzniveau wird mit 95 Prozent angegeben, die Fehlerquote mit plus/minus 3,1 Prozentpunkten.