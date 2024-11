Korea-Messe in Wien geht mit Rekordsumme bei Vertragsabschlüssen zu Ende

Photo : YONHAP News

Eine Messe koreanischer Produkte in Wien ist mit einer Rekordsumme bei den Vertragsabschlüssen zu Ende gegangen.Die Produktschau hatte die größte Wirtschaftsorganisation von Auslandskoreanern, World-OKTA, veranstaltet. Sie fand im Rahmen des 28. Weltkongresses koreanischer Geschäftsleute am Dienstag und Mittwoch (Ortszeit) statt.294 kleine und mittlere Unternehmen aus Südkorea kamen mit Einkäufern zu 4.807 Exportberatungen zusammen. Das Volumen der besprochenen Geschäfte betrug 400,7 Millionen Dollar.In 213 Fällen wurden tatsächlich Exportverträge abgeschlossen, deren Gesamtvolumen bei 178,98 Millionen Dollar liegt.Im Bereich Nahrungsmittel oder K-Food wurden 76 Verträge über Lieferungen in Höhe von 63,58 Millionen Dollar unterzeichnet. Bei Kosmetik- und Pflegeprodukten K-Beauty gelang der Abschluss von 55 Verträgen mit einem Volumen von 36,99 Millionen Dollar.Beide Bereiche haben damit zusammen einen Anteil von 56,2 Prozent am Gesamtvolumen der geschlossenen Verträge.