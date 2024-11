Südkorea antwortet auf Nordkoreas ICBM-Test mit neuen Sanktionen

Photo : YONHAP News

Südkorea hat neue, eigene Sanktionen gegen Nordkorea beschlossen. Damit reagierte das Land auf Nordkoreas Test einer neuen Interkontinentalrakete am Donnerstag.Das Außenministerium in Seoul teilte mit, dass elf Personen sowie vier Organisationen des kommunistischen Landes auf die Sanktionsliste gesetzt würden. Diese seien am nordkoreanischen Raketenprogramm sowie der Beschaffung von Devisen hierfür beteiligt. Wirksam sei die Maßnahme ab dem 6. November.Südkorea habe stets deutlich gemacht, dass Nordkoreas Provokationen schwere Folgen haben würden. Nordkorea sollte dies einsehen und zur Entnuklearisierung zurückkehren, hieß es.Aufgrund der neuen Restriktionen werden südkoreanische Staatsbürger für Finanzgeschäfte sowie den Devisenhandel mit den Sanktionierten ohne vorherige Genehmigung der Finanzbehörden sowie der Zentralbank bestraft.