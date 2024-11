Südkorea, USA und Japan halten gemeinsames Luftmanöver mit B-1B ab

Photo : YONHAP News

Südkorea, die USA und Japan haben am Sonntag ein gemeinsames Luftmanöver mit einem strategischen US-Bomber vom Typ B-1B durchgeführt.Nach Angaben des Vereinigten Generalstabs (JCS) in Südkorea fand die Übung im überlappenden Luftraum der Luftverteidigungszonen von Südkorea und Japan östlich der Insel Jeju statt.An der Übung beteiligten sich südkoreanische Kampfjets des Typs F-15K, US-amerikanische Kampfflugzeuge des Typs F-16 und F-2-Kampfjets der japanischen Luftverteidigungskräfte.Bei diesem Manöver begleiteten die Kampfjets den B-1B-Bomber zum vorgesehenen Übungsgebiet. Anschließend wurde dort ein simuliertes Ziel schnell und präzise angegriffen.Laut dem Generalstab handelt es sich um den vierten Einsatz eines strategischen US-Bombers auf der koreanischen Halbinsel und um das zweite gemeinsame Luftmanöver der drei Länder in diesem Jahr. Die Übung sei als Reaktion auf den jüngsten ICBM-Start Nordkoreas durchgeführt worden.