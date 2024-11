Ukrainischer Geheimdienst: Über 7.000 nordkoreanische Soldaten an Grenze zu Ukraine verlegt

Photo : YONHAP News

Mehr als 7.000 der nach Russland entsandten nordkoreanischen Soldaten sind nach ukrainischen Angaben Ende Oktober an der Grenze zur Ukraine stationiert worden.Der ukrainische Verteidigungsgeheimdienst (DIU) teilte am Samstag mit, dass die nordkoreanischen Truppen mit mindestens 28 militärischen Transportflugzeugen der russischen Luft- und Raumfahrtkräfte an die Frontlinie verlegt worden seien.Das russische Militär habe die nordkoreanischen Soldaten mit Waffen wie 60-mm-Mörsern, AK-12-Gewehren und Panzerabwehrlenkflugkörpern versorgt, hieß es weiter.Die ukrainischen Behörden haben wiederholt über die Entwicklungen bei den nach Russland entsandten nordkoreanischen Soldaten berichtet und mehr Unterstützung des Westens angemahnt. Konkrete Beweise für Anschuldigungen wurden jedoch nicht vorgelegt.