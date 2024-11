Nordkoreas neues Organ kritisiert Südkoreas Präsident Yoon

Photo : YONHAP News

Ein für Südkorea zuständiges neues Organ Nordkoreas hat in einem Weißbuch harsche Kritik an Präsident Yoon Suk Yeol geübt.Das Weißbuch des Instituts für die Erforschung der Feindstaaten wurde am Sonntag von der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA veröffentlicht. Das Organ wurde damit erstmals in Nordkoreas Staatsmedien genannt.In dem Papier wird die Behauptung wiederholt, dass südkoreanische Drohnen in den Luftraum über der nordkoreanischen Hauptstadt Pjöngjang eingedrungen seien. Dies stelle eine schwerwiegende Verletzung der Souveränität durch die Regierung Yoon Suk Yeol dar. Damit solle die durch ein totales Scheitern der Innen- und Außenpolitik verursachte schlimmste Machtkrise mit schockierenden Ereignissen auf der koreanischen Halbinsel überwunden werden, heißt es.Das Institut verurteilte auch die Aussetzung des 2018 unterzeichneten innerkoreanischen Militärabkommens durch die Regierung Yoon. Damit habe sie die letzte Sicherung für den Frieden auf der koreanischen Halbinsel eigenhändig zerstört.Das südkoreanische Vereinigungsministerium geht davon aus, dass das Institut für die Vereinigung des Vaterlandes umbenannt wurde. Das Institut habe der Abteilung der Einheitsfront der Arbeiterpartei Nordkoreas unterstanden.