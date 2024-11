Südkoreanisches Strahlenopfer nimmt an Verleihung von Friedensnobelpreis teil

Photo : YONHAP News

Ein südkoreanisches Atombombenopfer wird an der Zeremonie zur Verleihung des diesjährigen Friedensnobelpreises teilnehmen.Die japanische Organisation Nihon Hidankyo, die Trägerin des diesjährigen Friedensnobelpreises, veröffentlichte der Nachrichtenagentur Kyodo zufolge am Freitag die Liste einer 31-köpfigen Delegation für die Feier. Der Preis wird am 10. Dezember in Oslo verliehen.Auf der Liste stehen auch Mitglieder von im Ausland ansässigen Organisationen von Opfern der Atomwaffenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki, darunter Jeong Won-sul, der Vorsitzende des Koreanischen Verbandes der Atombombenopfer.Nachdem Nihon Hidankyo am 11. Oktober als Träger des Friedensnobelpreises bekannt gegeben worden war, richteten einige japanische Medien ihre Aufmerksamkeit auf koreanische Opfer der Atombombenabwürfe.Jeong hatte in einem Interview mit japanischen Medien gesagt, dass die Abschaffung von Atomwaffen der gemeinsame Wunsch der Atombombenopfer sei. Er hatte gehofft, dass man auch auf sie aufmerksam werde.