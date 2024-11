Yoon: Schwerpunkt des Haushaltsplans liegt auf Unterstützung für Lebensunterhalt der Bevölkerung

Photo : YONHAP News

Die Regierung hat in ihrem neuen Haushaltsentwurf der Unterstützung für den Lebensunterhalt der Bevölkerung oberste Priorität eingeräumt.Das geht aus der Haushaltsrede von Präsident Yoon Suk Yeol hervor, die am Montag vor der Nationalversammlung von Ministerpräsident Han Duck-soo verlesen wurde.Es ist das erste Mal seit 2013, dass eine Haushaltsrede des Staatspräsidenten vom Premierminister verlesen wurde.Yoon betonte darin, dass die Regierung unbeirrt nach dem Leitsatz für solide Finanzen den Haushaltsplan für kommendes Jahr erstellt habe. Die Gesamtausgaben im Jahr 2025 sollen gegenüber diesem Jahr um 3,2 Prozent auf 677 Billionen Won (494 Milliarden Dollar) steigen. Das Staatsdefizit werde innerhalb der von der Regierung angestrebten Fiskalregeln liegen (2,9 Prozent des Bruttoinlandsprodukts), hieß es.Yoon kündigte zudem eine intensive Unterstützung für vier Bereiche im Rahmen des nächstjährigen Budgets an, darunter den Ausbau maßgeschneiderter Sozialmaßnahmen für gefährdete Gruppen. Genannt wurden mehr wirtschaftliche Vitalität, die Verbesserung der Wirtschaftsstruktur sowie eine sichere Gesellschaft und verstärkte Diplomatie für eine zentrale Rolle in der Welt.Yoon rief die Nationalversammlung zur fristgemäßen Festlegung des Haushaltsplans auf. Mit einer rechtzeitigen Mittelverwendung sollte den Bürgern geholfen werden können, forderte er.